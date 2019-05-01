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«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги

«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги
Баскетбол / Евролига

Турецкий клуб «Анадолу Эфес» стал последним участником «Финала четырёх» Евролиги. В пятом матче серии плей-офф с «Барселоной» стамбульцы одержали победу со счётом 80:71. После первой четверти гости выигрывали с преимуществом в пять очков, но ещё до перерыва хозяева вышли вперёд. Они успешно провели также заключительную четверть, обеспечив себе итоговое преимущество.

Самыми результативными игроками матча стали защитник «Анадолу» Шейн Ларкин и форвард турецкого клуба Адриен Морман, набравшие по 18 очков. У «Барселоны» по 12 очков набрали форварды Крис Синглтон и Томас Эртель.

«Анадолу» выиграл серию со счётом 3-2. Ранее в «Финал четырёх» вышли ЦСКА (Россия), «Фенербахче» (Турция) и «Реал» (Испания).

Евролига. 1/4 финала. 5-й матч
01 мая 2019, среда. 20:00 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
80 : 71
(23:28, 24:14, 14:15, 19:14)
Барселона
Барселона, Испания
Анадолу Эфес: Ларкин - 18, Морман - 18, Бьёбуа - 11, Андерсон - 11, Мичич - 10, Данстон - 7, Пляйсс - 5, Сайбир, Балбай, Шанлы, Тунджер, Симон
Барселона: Синглтон - 12, Эртель - 12, Томич - 10, Ханга - 9, Рибас - 8, Пангос - 7, Ориола - 7, Серафен - 4, Курич - 2, Блажич, Шмитс, Клавер
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