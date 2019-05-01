«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги

Турецкий клуб «Анадолу Эфес» стал последним участником «Финала четырёх» Евролиги. В пятом матче серии плей-офф с «Барселоной» стамбульцы одержали победу со счётом 80:71. После первой четверти гости выигрывали с преимуществом в пять очков, но ещё до перерыва хозяева вышли вперёд. Они успешно провели также заключительную четверть, обеспечив себе итоговое преимущество.

Самыми результативными игроками матча стали защитник «Анадолу» Шейн Ларкин и форвард турецкого клуба Адриен Морман, набравшие по 18 очков. У «Барселоны» по 12 очков набрали форварды Крис Синглтон и Томас Эртель.

«Анадолу» выиграл серию со счётом 3-2. Ранее в «Финал четырёх» вышли ЦСКА (Россия), «Фенербахче» (Турция) и «Реал» (Испания).