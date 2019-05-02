«Портленд» обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии

Во втором матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде взял верх над «Денвер Наггетс» — 97:90. После первой половины встречи гости повели с преимуществом в 15 очков.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Си Джей Макколлум, набравший 20 очков. Аль-Фарук Амину оформил дабл-дабл из 11 баллов и 10 подборов. 15 баллов на счету Родни Худа, 14 – у Дэмьена Лилларда.

В составе «Денвера» дабл-даблами отметились Никола Йокич (16 очков и 14 подборов) и Пол Миллсэп (14 баллов и 11 подборов). 15 очков на счету Джамала Маррея, 13 – у Малика Бизли.

Счёт в серии стал равным – 1:1. Следующий матч состоится в Портленде 4 мая, начало – 5:30 мск.