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«Портленд» обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии

«Портленд» обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии
Баскетбол / НБА

Во втором матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде взял верх над «Денвер Наггетс» — 97:90. После первой половины встречи гости повели с преимуществом в 15 очков.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Си Джей Макколлум, набравший 20 очков. Аль-Фарук Амину оформил дабл-дабл из 11 баллов и 10 подборов. 15 баллов на счету Родни Худа, 14 – у Дэмьена Лилларда.

В составе «Денвера» дабл-даблами отметились Никола Йокич (16 очков и 14 подборов) и Пол Миллсэп (14 баллов и 11 подборов). 15 очков на счету Джамала Маррея, 13 – у Малика Бизли.

Счёт в серии стал равным – 1:1. Следующий матч состоится в Портленде 4 мая, начало – 5:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
02 мая 2019, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
90 : 97
(23:28, 12:22, 29:28, 26:19)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 16, Маррей - 15, Миллсэп - 14, Бисли - 13, Харрис - 12, Крэйг - 7, Пламли - 6, Бартон - 4, Моррис - 3
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 20, Худ - 15, Кантер - 15, Лиллард - 14, Амину - 11, Коллинс - 10, Харклесс - 5, Тёрнер - 4, Карри - 3, Лейман
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