Кантер и Маррей получили по техническому фолу за стычку в конце матча

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер и разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей получили по техническому фолу за стычку на последней минуте второго матча полуфинала плей-офф НБА Западной конференции. Встреча состоялась в Денвере на арене «Пепси-центр» и завершилась со счётом 97:90 в пользу гостей.

Кантер после толчка лидера «Наггетс» Николы Йокича столкнулся с форвардом хозяев Торри Крэйгом, который доигрывал матч в защитной маске из-за ушиба носа. В результате столкновения Крэйг оказался на паркете. Это вызвало недовольство Маррея, который вступился за своего одноклубника.

Видео доступно на странице House of Highlights в «Инстаграме».

Счёт серии 1-1. Следующая игра состоится в Портленде на арене «Мода-центр» 4 мая и начнётся в 5:30 мск.