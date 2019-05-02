Йокич — о второй игре с «Портлендом»: мы провели странный матч

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не смог объяснить поражение своей команды во второй игре полуфинала плей-офф НБА Западной конференции с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась в Денвере на арене «Пепси-центр» и завершилась со счётом 97:90 в пользу гостей.

«Мы провели странный матч. Если честно, «Трэйл Блэйзерс» играли не очень хорошо. Они могут действовать лучше. Странный матч и странный день», — приводит слова сербского центрового журналист Бен Голливер на своей странице в «Твиттере».

Йокич за 37 минут набрал 16 очков, собрал 14 подборов, отдал 7 результативных передач и совершил 1 перехват. 24-летний баскетболист реализовал 7 бросков с игры из 17, включая 0 трёхочковых из 1. Со штрафной линии центровой набрал 2 очка, совершив 4 попытки.

Счёт серии 1-1. Следующая игра состоится в Портленде на арене «Мода-центр» 4 мая и начнётся в 5:30 мск.