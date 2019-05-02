Турецкий аккаунт НБА исключил упоминания о Кантере — яром критике Эрдогана

Турецкий центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер возмутился публикациями официального аккаунта НБА в Турции. Журналисты, ведущие аккаунт, игнорируют Кантера, не упоминая его в результатах матчей и новостях.

Во втором матче серии плей-офф с «Денвер Наггетс» (97:90, 1-1) Кантер набрал 15 очков. Американский аккаунт НБА, перечисляя лучших игроков, указал Кантера. Турецкие коллеги своего соотечественника проигнорировали.

Сам баскетболист уверен, что такая ситуация возникла из-за критики президента страны Реджепа Эрдогана.

«Вот так всё устроено в стране, которой управляет диктатор Эрдоган. Я был единственным представителем Турции в матче, но турецкий аккаунт меня цензурирует. Они не показывают матчей нашей команды в Турции. Правительство контролирует всех людей. Почему НБА позволяет так поступать?» — написал в своём «твиттере» Кантер.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Кантера.