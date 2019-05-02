Кантер: «Портленд» — возможно, лучшее, что случалось в моей карьере

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер после второго матча полуфинала плей-офф НБА Западной конференции (97:90, 1-1) сказал, что он очень рад выступать за клуб из штата Орегон.

«Эта команда, эта организация, город, весь штат и даже сенатор — возможно, лучшее, что когда-либо случалось со мной в баскетбольной карьере. Не смогу их отблагодарить в полной мере. Вот почему каждый день я просыпаюсь, смотрю в зеркало и говорю, что должен чувствовать себя счастливым», — приводит слова Кантера ESPN.

Энес начал нынешнюю кампанию в «Нью-Йорк Никс». В феврале он был отчислен и стал свободным агентом, после чего подписал контракт до конца сезона с «Трэйл Блэйзерс».

В нынешнем розыгрыше плей-офф Кантер набирает 15,3 очка, собирает 9,6 подбора, отдаёт 1,6 передачи, а также совершает 0.9 блок-шота и 0,7 перехвата за 30,3 минуты в среднем за игру.