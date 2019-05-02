Генеральный менеджер «Бостона» перенёс сердечный приступ

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж был госпитализирован в Милуоки после сердечного приступа, сообщает TMZ. Инцидент произошёл после поражения его команды во втором матче полуфинала Восточной конференции. По заявлениям врачей, Эйндж сможет полностью восстановиться уже в ближайшее время, однако пока неизвестно, сможет ли он присутствовать на третьем матче полуфинала Восточной конференции с «Милуоки».



По заявлению «Бостон Селтикс», Эйндж получил незамедлительную медицинскую помощь после приступа и вернулся в Бостон. Стоит отметить, что в 2009 году Эйндж уже перенёс один сердечный приступ.



Напомним, «Милуоки» сравнял счёт в полуфинальной серии — 1-1. Следующий матч состоится в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» 4 мая, начало — в 3:00 мск.