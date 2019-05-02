Д. Расселл получил повестку в суд за хранение марихуаны

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл столкнулся с проблемами с законом. В аэропорту Нью-Йорка у игрока была обнаружена марихуана. Запрещённое законом вещество нашли в багаже баскетболиста. Расселл хранил марихуану в скрытом отделе банки от холодного чая, сообщает USA Today.

В тот же день Д'Анджело был допрошен полицией, после чего ему была вручена повестка в суд. Вероятнее всего, защитник отделается денежным штрафом.

Отметим, что представители правоохранительных органов не стали задерживать Расселла на месте, и в скором времени он добрался до пункта назначения, прибыв в Луисвиль (штат Кентукки, США).

Завершившийся регулярный чемпионат стал лучшим в карьере баскетболиста. В нём он принял участие в 81 матче, набирая в них 21,1 очка, собирая 3,9 подбора и совершая 7,0 передачи в среднем.