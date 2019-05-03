Карри сыграет в третьем матче серии с «Хьюстоном»

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри завершал минувший матч серии плей-офф с «Хьюстон Рокетс» с повязкой на пальце. Уже через 3,5 минуты после старта той встречи баскетболист в борьбе с Клинтом Капелой вывихнул средний палец левой руки.

Из-за этого повреждения в стане «Голден Стэйт» были сомнения относительно того, сумеет ли баскетболист помочь команде в следующем поединке. Однако по словам наставника «Уорриорз» Стива Керра сейчас с пальцем Карри всё в порядке, сообщает Rotoworld. В ходе тренировки игрок не жаловался на какой-либо дискомфорт.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Карри принял участие в 8 матчах, набирая в них 23,3 очка, собирая 6,3 подбора и 5,0 передачи в среднем.