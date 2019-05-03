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Эмбиид: если я не улыбаюсь на площадке, это значит, что играю плохо

Эмбиид: если я не улыбаюсь на площадке, это значит, что играю плохо
Баскетбол / НБА

Центровой «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид после третьего матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» рассказал по каким признакам можно определить, доволен ли он своими действиями.

«Когда я получаю удовольствие на площадке, то играю сильнее. Я всегда говорил, что если не улыбаюсь во время матча, это значит, что играю плохо или вообще не чувствую ритм событий. Я знаю, что для успешной игры, я должен наслаждаться происходящим на паркете», – цитирует Эмбиида ESPN.

Встреча завершилась домашней победой «Филадельфии» со счётом 116:95. После неё «Сиксерс» ведут в серии до четырёх побед 2-1. Эмбиид в этом матче набрал 33 очка, совершил 10 подборов, отдал 3 передачи и поставил 5 блок-шотов за 28 минут.

«Филадельфия» разгромила «Торонто» и повела в серии 2-1, у Эмбиида 33+10
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