Эмбиид вколотил феерический данк «мельницей» после прохода от трёхочковой дуги

Центровой «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал автором одного из самых зрелищных моментов третьего матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».



Получив мяч на трёхочковой дуге, он имитацией броска обыграл центрового соперника Марка Газоля, стремительно прошёл под щит и завершил атаку сокрушительным данком «мельницей». После этого Джоэл эмоционально отпраздновал успех забегом через всю площадку.



Встреча завершилась домашней победой «Филадельфии» со счётом 116:95. После неё «Сиксерс» ведут в серии до четырёх побед 2-1. Эмбиид в этом матче набрал 33 очка, совершил 10 подборов, отдал 3 передачи и поставил 5 блок-шотов за 28 минут.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.