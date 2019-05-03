ДиАнджело Расселл утверждает, что найденная у него марихуана принадлежит брату

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» ДиАнджело Расселл утверждает, что обнаруженные у него 50 граммов марихуаны не принадлежат ему, а находились в сумке брата, сообщает New York Daily News.



Полиция обнаружила марихуану в ручной мельнице для курительных смесей во время стандартного досмотра в аэропорту Нью-Йорка. По результатам инцидента игрок не был задержан, но получил повестку в суд.



Даже если он признает себя виновным, то избежит дисквалификации от НБА. По правилам лиги санкции за хранение и употребление марихуаны налагаются на баскетболистов только после трёх таких случаев. Расселл же впервые был уличён в подобном.



В предстоящее межсезонье разыгрывающий получит статус ограниченно свободного агента.

Д. Расселл получил повестку в суд за хранение марихуаны