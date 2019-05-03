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ДиАнджело Расселл утверждает, что найденная у него марихуана принадлежит брату

ДиАнджело Расселл утверждает, что найденная у него марихуана принадлежит брату
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» ДиАнджело Расселл утверждает, что обнаруженные у него 50 граммов марихуаны не принадлежат ему, а находились в сумке брата, сообщает New York Daily News.

Полиция обнаружила марихуану в ручной мельнице для курительных смесей во время стандартного досмотра в аэропорту Нью-Йорка. По результатам инцидента игрок не был задержан, но получил повестку в суд.

Даже если он признает себя виновным, то избежит дисквалификации от НБА. По правилам лиги санкции за хранение и употребление марихуаны налагаются на баскетболистов только после трёх таких случаев. Расселл же впервые был уличён в подобном.

В предстоящее межсезонье разыгрывающий получит статус ограниченно свободного агента.

Д. Расселл получил повестку в суд за хранение марихуаны
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