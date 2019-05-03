Монти Уильямс назначен главным тренером «Финикс Санз»

2 мая сообщалось, что руководство «Финикс Санз» близко к тому, чтобы назначить на пост главного тренера команды Монти Уильямса. Уже сегодня, 3 мая, аризонцы объявили о подписании контракта со специалистом. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба и на странице команды в «Твиттере».

«Финикс Санз» остался без главного тренера после завершения регулярного чемпионата. Когда от выполнения обязанностей был освобождён Игор Кокошков. Под руководством последнего аризонцы не сумели добиться прогресса и вновь завершили чемпионат на последнем месте в Западной конференции.

Что касается Уильямса, то 47-летний специалист с 2010 по 2015 год в течение пяти сезонов возглавлял «Нью-Орлеан Пеликанс». Под его руководством команда одержала 173 победы при 221 поражении в регулярном чемпионате и дважды выходила в плей-офф, где оба раза уступала в первом раунде. В нынешнем сезоне Монти работает ассистентом Бретта Брауна в «Филадельфии».

Отметим, что с 2016 года это уже четвёртая перестановка на тренерском мостике команды.

«Твит» о назначении Уильямса главным тренером можно посмотреть на официальной странице «Финикс Санз» в социальной сети.