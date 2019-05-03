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«Виртус Болонья» обыграл «Бамберг» и стал первым финалистом Лиги чемпионов ФИБА

«Виртус Болонья» обыграл «Бамберг» и стал первым финалистом Лиги чемпионов ФИБА
Баскетбол / Еврокубок

Сегодня, 3 мая, в Антверпене проходит «Финал четырёх» Лиги чемпионов ФИБА. В первом матче на паркет вышли «Виртус Болонья» и «Бамберг».

Команда из Италии сразу же захватила инициативу и уже в первой четверти вела в счёте с двузначной разницей — 22:11. К большому перерыву преимущество «Виртуса» достигло 14 очков — 42:28. Во второй половине встречи «Бамберг» не смог переломить ход игры, благодаря чему «Виртус» праздновал уверенную победу — 67:50.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 21 очко и собравший 8 подборов. У «Бамберга» 21 балл в активе Тайриза Райза. Таким образом, «Виртус» обеспечил себе место в финале. Вторую путёвку в решающую стадию турнира разыграют «Иберостар Тенерифе» и «Антверп Джайентс».

Лига чемпионов ФИБА. 1/2 финала
03 мая 2019, пятница. 19:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
67 : 50
(22:11, 20:17, 11:11, 14:11)
Брозе Бамберг
Бамберг, Германия
Виртус Болонья: Пантер - 21, М'Байе - 9, Кравич - 8, Арадори - 6, Морейра - 5, Тэйлор - 5, Бальди Росси - 5, Чалмерс - 5, Мартин - 2, Курнух - 1, Пайола, Каппеллетти
Брозе Бамберг: Райс - 21, Харрис - 9, Рабит - 5, Хикман - 4, Зисис - 4, Александер - 3, Хекман - 2, Тэйлор - 2, Стаки, Шмидт, Олинде, Кулбока
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