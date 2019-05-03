«Виртус Болонья» обыграл «Бамберг» и стал первым финалистом Лиги чемпионов ФИБА

Сегодня, 3 мая, в Антверпене проходит «Финал четырёх» Лиги чемпионов ФИБА. В первом матче на паркет вышли «Виртус Болонья» и «Бамберг».

Команда из Италии сразу же захватила инициативу и уже в первой четверти вела в счёте с двузначной разницей — 22:11. К большому перерыву преимущество «Виртуса» достигло 14 очков — 42:28. Во второй половине встречи «Бамберг» не смог переломить ход игры, благодаря чему «Виртус» праздновал уверенную победу — 67:50.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 21 очко и собравший 8 подборов. У «Бамберга» 21 балл в активе Тайриза Райза. Таким образом, «Виртус» обеспечил себе место в финале. Вторую путёвку в решающую стадию турнира разыграют «Иберостар Тенерифе» и «Антверп Джайентс».