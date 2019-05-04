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«Портленд» в 4-м овертайме вырвал победу у «Денвера» и повёл в серии — 2-1

«Портленд» в 4-м овертайме вырвал победу у «Денвера» и повёл в серии — 2-1
Баскетбол / НБА

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась в Портленде на арене «Мода-центр» и завершилась в четвёртом овертайме со счётом 140:137 в пользу хозяев. В серии теперь лидирует команда из штата Орегон — 2-1.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, записавший в актив 41 очко, 8 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 1 блок-шот. Разыгрывающий Дэмьен Лиллард набрал 28 очков, отдал 8 результативных передач, собрал 6 подборов и совершил 2 перехвата. У центрового «Наггетс» Николы Йокича — трипл-дабл из 33 очков, 18 подборов и 14 передач.

Четвёртая игра серии состоится в Портленде 6 мая, начало — в 2:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
04 мая 2019, суббота. 05:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
140 : 137
4ОТ (23:17, 25:30, 33:29, 21:26, 7:7, 9:9, 11:11, 11:8)
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 41, Лиллард - 28, Худ - 19, Кантер - 18, Харклесс - 15, Коллинс - 8, Амину - 6, Карри - 5, Тёрнер, Лейман, Леонард, Лябисье, Саймонс
Денвер Наггетс: Маррей - 34, Йокич - 33, Бартон - 22, Миллсэп - 17, Харрис - 13, Бисли - 11, Крэйг - 4, Пламли - 3, Томас, Лайлз, Вандербилт, Моррис, Эрнангомес
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