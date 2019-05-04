Ирвинг: не собираюсь жаловаться на рефери, «Бостону» просто нужно играть лучше

Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг не считает, что решения судей стали главной причиной поражения его команды в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (116:123, 1-2).

«У рефери сложная работа. У игроков тоже сложная работа. Конечно, я мог бы сейчас сидеть здесь и жаловаться, но я не собираюсь уделять судейству всё внимание. Есть много вещей, которые мы сами можем делать лучше. Работа рефери — часть игры. Всегда хочется, чтобы всё было по-твоему, но этого не будет. Мы должны правильно отреагировать на поражение. Нам нужно сыграть лучше, и мы сделаем это в четвёртом матче», — приводит слова Ирвинга ESPN.

Кайри завершил встречу с 29 очками, 6 результативными передачами, 3 подборами и 3 перехватами. 27-летний разыгрывающий реализовал 8 бросков с игры из 22, включая 2 трёхочковых из 8.