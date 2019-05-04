«Кливленд» проведёт собеседование с Мессиной

Руководство «Кливленд Кавальерс» продолжает поиски нового главного тренера. Ещё одним кандидатом на вакантный пост стал Этторе Мессина, в настоящее время работающий ассистентом Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс», сообщает журналист New York Times Марк Стейн на своей странице в «Твиттере».

Боссы «Кавальерс» также получили разрешение на встречу с Айме Удокой, который, как и Мессина, является помощником Поповича в «Спёрс».

«Кливленд» остался без главного тренера после завершения регулярного чемпионата. Клуб принял решение не продлевать сотрудничество с Ларри Дрю, который возглавил команду после увольнения Тайрона Лю в начале нынешнего сезона.

«Кавальерс» финишировали на предпоследнем, 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 82 матчах «регулярки» они одержали 19 побед и потерпели 63 поражения.