Победное попадание Худа — в видеообзоре матча «Портленд» — «Денвер»

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась в Портленде на арене «Мода-центр» и завершилась в четвёртом овертайме со счётом 140:137 в пользу хозяев. В серии теперь лидирует команда из штата Орегон — 2-1.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, записавший в актив 41 очко, 8 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 1 блок-шот. Защитник Родни Худ набрал 19 очков, собрал 2 подбора и отдал 1 результативную передачу. У центрового «Наггетс» Николы Йокича — трипл-дабл из 33 очков, 18 подборов и 14 передач.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Четвёртая игра серии состоится в Портленде 6 мая, начало — в 2:00 мск.