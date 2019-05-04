Кантер усугубил травму плеча в третьем матче с «Денвером»

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер усугубил травму левого плеча во время третьего матча серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (140:137 4ОТ, 2-1), сообщает ESPN.

Кантер провёл на паркете 56 минут игрового времени. 26-летний турок набрал 18 очков, собрал 15 подборов, а также совершил 3 перехвата и 1 блок-шот. После встречи центровой сказал, что состояние плеча ухудшилось, но он надеется принять участие в следующем матче.

Энес получил вывих плеча в пятой игре серии первого раунда с «Оклахома-Сити Тандер» (118:115, 4-1).

«Трэйл Блэйзерс» и «Наггетс» проведут четвёртую встречу в Портленде на арене «Мода-центр» 6 мая. Начало матча запланировано на 2:00 мск.