Игроки «Химок» поблагодарили болельщиков за поддержку по всей стране

Официальный канал «Химок» в YouTube представил видео под названием «Почему „Химки“ — народная команда». Ролик начинается с небольшого обращения генерального директора команды Павла Астахова, он благодарит болельщиков за то, что у клуба есть поддержка во всех уголках страны.

Вслед за этим на экране появляется Алексей Швед и даёт старт своеобразной «перекличке» городов, в которые отправляют благодарность игроки «Химок». На видео запечатлены все основные игроки команды, в том числе легионеры.

Соответствующую видеозапись можно увидеть на официальном канале баскетбольного клуба «Химки» в YouTube.

Напомним, уже завтра, 5 мая, «Химки» стартуют в серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В четвертьфинале коллектив из Московской области померится силами с «Астаной».