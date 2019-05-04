Куртинайтис поделился ожиданиями от первого матча плей-офф «Химок» с «Астаной»

Завтра, 5 мая, «Химки» стартуют в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ. Команде из Московской области предстоит провести первый матч серии с «Астаной». В преддверии встречи ожиданиями поделился наставник «Химок» Римас Куртинайтис, отметив сильные стороны соперника.

«В этом сезоне «Астана» стабильно хорошо играет и дома, и на выезде. Знаю, как им тяжело путешествовать, также сказывается разница во времени. Мне это известно по времени, когда в Казахстане работал мой друг Рамунас Бутаутас. Он рассказывал, что все поездки у них были в 4–5 утра, игроки недостаточно отдыхали и не высыпались. В этом сезоне у «Астаны» таких проблем нет, они везде играют очень хорошо и слаженно.

Да, у них небольшая ротация, они задействуют шесть-семь игроков, при этом чётко держатся установленного плана и имеют хорошую игровую организацию. Ведут они в счёте или проигрывают, все играют по плану, никто не спешит. Видно, что тренер провёл отличную работу и сделал из «Астаны» дисциплинированную команду. Он чётко знает сильные и слабые стороны команды. К примеру, есть только бросающие игроки, как Майкл Дженкинс, причем он атакует с хорошим процентом. Одним словом, это опасный соперник, с которым нужно играть в полную силу. Они проводят стабильный сезон, но мы к ним готовы", — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».