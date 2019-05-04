Трушкин: «Зенит» сделал правильные выводы, но нельзя расслабляться

Форвард БК «Зенит» Владислав Трушкин прокомментировал победу в первом матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 79:68 в пользу питерцев.

«Поздравляю команду и наших болельщиков с замечательной победой. Очень приятно так начинать плей-офф, особенно на площадке соперника.

Матч отличался от игры с «Локомотивом-Кубань», проходившей две недели назад? В первую очередь мы оправились от травм, теперь тренер может рассчитывать на полный состав. Второе — когда так больно бьют по носу, это сильно бьёт по самолюбию. Мы сделали правильные выводы, но нельзя расслабляться, это лишь первая игра. Нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Трушкина пресс-служба «Зенита».