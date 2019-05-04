Доневалд: нам нужно психологически перезагрузиться и вернуться в борьбу

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд прокомментировал поражение краснодарцев в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 79:68 в пользу гостей.

«Зенит» играл в командный баскетбол. Парни бились друг за друга, и это сделало разницу. Мы же не справились с давлением. В последней четверти «Зенит» продолжил играть в свой баскетбол, а мы сбились на ошибки. Чем чаще промахивались, тем больше неуверенности ощущали. Нам следует психологически перезагрузиться и вернуться в борьбу в этой серии», — цитирует Доневалда пресс-служба краснодарского клуба.

Следующий матч серии команды проведут 6 мая. Очередная встреча вновь состоится в Краснодаре, после чего команды продолжат борьбу за выход в следующий раунд уже в Санкт-Петербурге.