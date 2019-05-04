Плаза: если «Зенит» начнёт рано радоваться, всё может кончиться на одной победе

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал победу в первом матче серии плей-офф Единой Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась победой гостей со счётом 79:68 в пользу гостей.

«Мы просили игроков показать характер сегодня, и они сделали это. Ещё рано что-то отмечать, счёт лишь 1-0 в серии. Нам нужно продолжать в том же духе. Сейчас я чувствую, что мы идём в нужном направлении, но это лишь первый шаг. В этом сезоне у нас было достаточно проблем, но сейчас у нас есть все шансы превратить не самый удачный сезон в успешный. Я доволен, как мы выглядели сегодня, мы были одной командой. Но если мы станем радоваться, то всё может закончится на одной победе», — приводит слова Плазы пресс-служба «Зенита».