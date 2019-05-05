Шикарные проходы Карри и Хардена – в обзоре матча «Хьюстон» – «Голден Стэйт»

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА. Среди лучших моментов встречи оказались шикарные проходы разыгрывающего «Голден Стэйт» Стивена Карри и атакующего защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена, а также эффектные трёхочковые лёгкого форварда «Уорриорз» Кевина Дюранта и разыгрывающего «Рокетс» Криса Пола.



Матч завершился победой «Хьюстона» в овертайме со счётом 126:121. Самым результативным игроком встречи с 46 очками стал лёгкий форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант. У победителей отличился атакующий защитник Джеймс Харден, набравший 41 очко. Теперь «Рокетс» уступают в серии до четырёх побед 1-2.

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