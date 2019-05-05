Эффектный данк и шикарные передачи Дюранта – в топ-5 дня в НБА

Роскошный проход вдоль лицевой лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, завершённый мощным броском сверху, сокрушительный данк лёгкого форварда «Голден Стэйт» Андре Игуодалы после скидки Дюранта, шикарный «гвоздь» атакующего защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона после невероятного паса Дюранта между троих соперников, эффектный трёхочковый атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена через руки Игуодалы в концовке, а также феерический блок-шот двумя руками центрового «Хьюстона» Клинта Капела пытавшемуся исполнить данк Игуодале оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.

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