Хёнесс: зачем Евролига расширяется? Так у клубов скоро будет по 4 матча в неделю

Президент «Баварии» Ули Хёнесс выступил с критикой решения Евролиги увеличить со следующего сезона количество участников с 16 до 18.



«Я не понимаю, зачем Евролига расширяется? Решение увеличить количество команд до 18 не назовёшь мудрым. Евролига является важным партнёром «Баварии», поэтому необходимо консультироваться с нами о возможных изменениях. При таких темпах клубы скоро будут проводить по 4 матча в неделю, с путешествиями по Европе. Такого быть не должно.



Возможно, стоит разделить участников на две группы, чтобы снизить нагрузку на баскетболистов. Но в первую очередь нужно было посоветоваться с Федерацией баскетбола Германии, чтобы узнать её позицию относительно расширения», — цитирует Хёнесса Merkur.