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Джорджевич поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов ФИБА

Джорджевич поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов ФИБА
Баскетбол / Еврокубок

Главный тренер «Виртус Болонья» Саша Джорджевич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов ФИБА, в котором его команда встретится с «Иберостар Тенерифе». По словам специалиста, коллектив из Испании является безусловным фаворитом поединка.

«Мы уже провели видеоанализ и дали игрокам необходимую информацию о том, на чём необходимо фокусироваться. Перед поединком мы соберёмся, чтобы окончательно прояснить, как мы хотим сыграть. «Тенерифе» — абсолютный фаворит. Об этом говорит и их игра, и их опыт. Два года назад они уже выигрывали этот турнир, а Абромайтис становился MVP. Мы настраиваемся на финал с энтузиазмом, улыбками и светлыми головами. Тяжёлая работа всегда окупается», — сказал Джорджевич.

Финал Лиги чемпионов ФИБА состоится сегодня, 5 мая.

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