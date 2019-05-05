Джорджевич поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов ФИБА

Главный тренер «Виртус Болонья» Саша Джорджевич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов ФИБА, в котором его команда встретится с «Иберостар Тенерифе». По словам специалиста, коллектив из Испании является безусловным фаворитом поединка.



«Мы уже провели видеоанализ и дали игрокам необходимую информацию о том, на чём необходимо фокусироваться. Перед поединком мы соберёмся, чтобы окончательно прояснить, как мы хотим сыграть. «Тенерифе» — абсолютный фаворит. Об этом говорит и их игра, и их опыт. Два года назад они уже выигрывали этот турнир, а Абромайтис становился MVP. Мы настраиваемся на финал с энтузиазмом, улыбками и светлыми головами. Тяжёлая работа всегда окупается», — сказал Джорджевич.

Финал Лиги чемпионов ФИБА состоится сегодня, 5 мая.