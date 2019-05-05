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27 очков Шведа помогли «Химкам» переиграть «Астану»

27 очков Шведа помогли «Химкам» переиграть «Астану»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Химки» переиграли «Астану» на домашней площадке в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ. Хозяева паркета с первой четверти захватили инициативу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в семь очков. Во втором игровом отрезке гости смогли выправить положение на паркете, но отыграть сумели только два очка отставания.

После большого перерыва хозяева площадки смогли резко прибавить, а к заключительной четверти нарастили преимущество до 14 очков. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность — в нём сильнее оказались «Химки». Итоговый счёт встречи — 82:59 (24:17, 15:17, 22:13, 21:12).

В составе хозяев 27 очков набрал Алексей Швед. В составе гостей отличился Джеффри Гросселл, на счету которого 11 очков.

Единая лига ВТБ
05 мая 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Химки
Химки, Россия
82 : 59
(24:17, 15:17, 22:13, 21:12)
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Химки: Швед - 27, Томас - 10, Крокер - 8, Тимма - 7, Зубков - 7, Дженкинс - 7, Губанов - 5, Микки - 5, Маркович - 3, Моня - 3, Вяльцев, Зайцев
Астана: Гросселл - 11, Клеммонс - 10, Холт - 9, Дженкинс - 9, О'Брайен - 9, Хортон - 6, Жигулин - 5, Бажин, Мурзагалиев, Ергали, Гаврилов, Марчук
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