27 очков Шведа помогли «Химкам» переиграть «Астану»

«Химки» переиграли «Астану» на домашней площадке в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ. Хозяева паркета с первой четверти захватили инициативу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в семь очков. Во втором игровом отрезке гости смогли выправить положение на паркете, но отыграть сумели только два очка отставания.



После большого перерыва хозяева площадки смогли резко прибавить, а к заключительной четверти нарастили преимущество до 14 очков. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность — в нём сильнее оказались «Химки». Итоговый счёт встречи — 82:59 (24:17, 15:17, 22:13, 21:12).



В составе хозяев 27 очков набрал Алексей Швед. В составе гостей отличился Джеффри Гросселл, на счету которого 11 очков.