Куртинайтис: впервые в сезоне сыграли настолько хорошо в защите

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ над «Астаной».



«Рад, что победили. В начале матча было нелегко, так как всё равно присутствовало какое-то волнение, но мы с этим быстро справились. Играли хорошо, и в первую очередь я хотел бы отметить защиту. Наверное, впервые в сезоне мы сыграли настолько хорошо в защите и не дали сопернику забить больше 60 очков. Одним словом, боролись, выиграли подбор и показали то, что надо. Ждём следующего матча», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 82:59 (24:17, 15:17, 22:13, 21:12) в пользу подмосковной команды.