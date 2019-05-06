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Райкович — о поражении от «Химок»: во второй половине у нас закончился бензин

Райкович — о поражении от «Химок»: во второй половине у нас закончился бензин
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович прокомментировал поражение своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками». По словам специалиста, во второй половине матча его подопечным не хватило энергии для того, чтобы навязать борьбу соперникам.

«Поздравляю «Химки», сегодня они были лучшей командой. Они воспользовались глубокой ротацией и весь матч поддерживали высокий уровень интенсивности. Во второй половине мы не успевали за соперником, у нас «закончился бензин», и в итоге «Химки» повели в серии 1-0», — приводит слова Эмиля Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 82:59 (24:17, 15:17, 22:13, 21:12) в пользу подмосковной команды. «Химки» повели в серии со счётом 1-0.

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