Йокич вышел на 2-е место по количеству трипл-даблов в плей-офф среди центровых

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 21 очко, совершил 12 подборов и отдал 11 передач в четвёртом матче серии второго раунда с «Портленд Трэйл Блэйзерс», оформив четвёртый трипл-дабл в текущем плей-офф НБА. Таким образом, он обогнал Билла Расселла и единолично вышел на второе месте по количеству трипл-даблов в плей-офф среди центровых. Теперь 24-летний Йокич уступает только Уилту Чемберлену, который оформил 9 трипл-даблов в 160 встречах плей-офф. Центровой «Денвера» на данный момент провёл в плей-офф всего 11 матчей.



Кроме Чемберлена, Расселла и Йокича ни один центровой не записывал в актив больше одного трипл-дабла в плей-офф.



Встреча завершилась выездной победой «Денвера» 116:112. После неё счёт в серии стал равным 2-2. Йокич в этой игре также сделал 2 перехвата за 39 минут.

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