Д.Маррей и Н.Йокич повторили уникальное достижение М.Джонсона и К.Абдул-Джаббара

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей набрал по 34 очка в третьем и четвёртом матчах серии второго раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Центровой его команды Никола Йокич в этих встречах оформил по трипл-даблу. Таким образом, они стали лишь второй парой партнёров, один из которых набирал как минимум по 30 очков, а второй оформлял по трипл-даблу в двух играх плей-офф подряд.



Ранее подобное удалось только Мэджику Джонсону и Кариму Абдул-Джаббару в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-1970/80 в первом и втором матчах серии первого раунда плей-офф с «Финикс Санс». Тогда Джонсон оформил два трипл-дабла, а Абдул-Джаббар набрал 30 и 32 очка. «Лейкерс» выиграли ту серию, а затем стали чемпионом.



В серии «Денвера» и «Портленда» после четырёх матчей ничья — 2-2.

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Портленд» в гостях, счёт в серии 2-2