Фантастический бросок Джамала Маррея через верхний край щита – в топ-5 дня в НБА

Невероятный баззер-битер из-за дуги с отклонением атакующего защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Сета Карри, эффектный трёхочковый с разворота от щита на исходе времени на владение атакующего защитника «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлера, сногсшибательный блок-шот центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида одной рукой Сержу Ибаке, сокрушительные данки разыгрывающего «Филадельфии» Бена Симмонса и разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея, а также фантастическое попадание через верхний край щита по высокой траектории Маррея после прохода вдоль лицевой оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.

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