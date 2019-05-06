«Локомотив-Кубань» и «Зенит» заинтересованы в услугах Джей Джея О'Брайена

«Локомотив-Кубань» и «Зенит» заинтересованы в услугах лёгкого форварда «Астаны» Джей Джея О'Брайена в следующем сезоне, сообщают «Известия». Игрок точно не будет продлевать контракт с казахстанским клубом.



27-летний О'Брайен в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах Единой лиги ВТБ. Он набирает по 15,5 очка, совершает по 5,3 подбора и отдаёт по 3,9 передачи за 32 минуты в среднем за игру, реализуя 57% бросков с ближней и средней дистанций и 41% трёхочковых.



Форвард провёл 2 матча в НБА за «Юта Джаз» в сезоне-2015/16, а также выступал в G-лиге за дочерние команды «Юты» и «Лос-Анджелес Клипперс». По итогам сезона-2015/16 он был включён в символическую сборную новичков G-лиги.



Интерес к О'Брайену также проявляет ряд турецких клубов.