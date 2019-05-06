Д’Антони: блок Капелы в матче с «Уорриорз» стал вау-фактором

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д’Антони отметил вклад защитника команды Клинта Капелы в третьем матче с «Голден Стэйт Уорриорз». «Хьюстон» одержал побду со счётом 126:121 (ОТ), после неё команда из Техаса сократила отставание в серии до четырёх побед (1-2). В первой четверти Капела сделал впечатляющий блок, который, как сказал Д’Антони, вдохновил команду.

«Это был невероятный момент! Один из лучших блоков на моей памяти. Настоящий вау-фактор! 20 тыс. человек на трибунах начали сходить с ума! Только что всё шло к тому, что соперник сделает данк, а вместо этого ты получаешь блок! О господи! Это очень важно!

Матч состоит из мини-битв. Когда ты выигрываешь такую битву, заводишь трибуны, это очень помогает», — приводит слова Д’Антони Houston Chronicle.