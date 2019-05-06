Плаза: необходимо выйти на площадку с мыслью, что счёт в серии 0-0

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза рассказал, чего ждёт от второго матча четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».



«Мы должны забыть о первой игре, необходимо выйти на площадку с мыслью, что счёт в серии 0-0. У нас сейчас есть возможность ротировать состав, нужно подумать, как мы можем использовать ребят, которые были вне заявки в субботу. Главное — показать целостную картину. Если нам удастся выиграть — будет великолепно, но если мы уступим в равной борьбе, где всё решится на последних секундах, не нужно посыпать голову пеплом.



Уверен, что «Локомотив» покажет всю свою мощь. Они захотят поквитаться за первый матч. Эта команда обладает характером, обладает мощью, мускулами. У краснодарцев есть всё для победы, но и мы здесь находимся не просто так. У нас есть свои козыри, своё оружие. У каждой из команд свои сильные стороны, победит тот, кто проявит их и сможет грамотно воспользоваться слабостями оппонента. Наша задача — не допускать ненужных ошибок, быть на сто процентов сфокусированными на результате. Ключевыми станут первая и третья четверти. Мы готовы к битве и завтра покажем это», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.