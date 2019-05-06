ЦСКА благодаря 15 очкам Хэкетта обыграл «Нижний Новгород», счёт в серии — 2-0

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл «Нижний Новгород» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Армейцы» с первой четверти смогли захватить преимущество на паркете, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в семь очков. Во втором игровом отрезке ЦСКА продолжил наращивать преимущество и увеличил его до 13 очков.



После перерыва «Нижнему Новгороду» удалось собраться и выиграть третью четверть, но с минимальным преимуществом. Заключительный игровой отрезок остался за ЦСКА, как и первая половина встречи. Итоговый счёт — 86:66 (25:18, 27:21, 12:14, 22:13).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэниэл Хэкетт, набравший 15 очков. В составе гостей отличился Антон Астапкович, набравший 17 очков.