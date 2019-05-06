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ЦСКА благодаря 15 очкам Хэкетта обыграл «Нижний Новгород», счёт в серии — 2-0

ЦСКА благодаря 15 очкам Хэкетта обыграл «Нижний Новгород», счёт в серии — 2-0
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл «Нижний Новгород» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Армейцы» с первой четверти смогли захватить преимущество на паркете, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в семь очков. Во втором игровом отрезке ЦСКА продолжил наращивать преимущество и увеличил его до 13 очков.

После перерыва «Нижнему Новгороду» удалось собраться и выиграть третью четверть, но с минимальным преимуществом. Заключительный игровой отрезок остался за ЦСКА, как и первая половина встречи. Итоговый счёт — 86:66 (25:18, 27:21, 12:14, 22:13).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэниэл Хэкетт, набравший 15 очков. В составе гостей отличился Антон Астапкович, набравший 17 очков.

Единая лига ВТБ
06 мая 2019, понедельник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
86 : 66
(25:18, 27:21, 12:14, 22:13)
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
ЦСКА: де Коло, Боломбой, Питерс, Ухов, Антонов, Родригес, Воронцевич, Хиггинс, Хэкетт, Лопатин, Курбанов, Хайнс
Нижний Новгород: Григорьев, Комолов, Астапкович, Жбанов, Узинский, Драгичевич, Торопов, Герасимов, Хаммер, Черапович, Бабурин
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