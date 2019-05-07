Доневалд: «Локомотив-Кубань» показал козыри, которыми может победить «Зенит»

9 мая в Санкт-Петербурге состоится третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» примет «Локомотив-Кубань». Ожиданиями от встречи поделился наставник краснодарцев Боб Доневалд.

«Как я уже говорил, «Зенит» – сильная команда, и он подошёл к плей-офф с намерением выиграть четвертьфинальную серию. Теперь впереди у нас укороченная серия до двух побед, где соперник обладает преимуществом своей площадки. Это очень сложный выезд. Но во второй игре мы показали те козыри, которыми можем победить в серии. Мы уважаем «Зенит» и Жоана Плазу, однако едем в Санкт-Петербург с уверенностью в собственных силах», — приводит слова Доневалда официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, что после двух матчей счёт в серии плей-офф 1-1.