«Детройт» в межсезонье попробует подписать контракт с Сетом Карри

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Сет Карри в летнее межсезонье станет свободным агентом. В услугах игрока заинтересован «Детройт Пистонс», руководство которого попробует подписать с игроком контракт, сообщает Rotoworld.

В регулярном чемпионате-2018/19 Сет Карри принял участие в 74 поединках, набирая в них 7,9 очка, собирая 1,6 подбора и совершая 0,9 передачи в среднем. При этом игрок реализовывал 45% бросков из-за дуги. В плей-офф Карри успел принять участие уже в 9 встречах. В них он набирал 6,1 очка и собирал 1,3 подбора, а процент реализации бросков из-за дуги стал даже выше и составил 48,1%.

Отметим, что нынешний розыгрыш плей-офф стал первым в профессиональной карьере атакующего защитника.