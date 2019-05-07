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«Химки» снова разгромили «Астану» и повели в серии — 2-0, Швед набрал 19 очков

«Химки» снова разгромили «Астану» и повели в серии — 2-0, Швед набрал 19 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Химки» на домашней арене добыли победу над «Астаной» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Команда Куртинайтиса сразу же захватила инициативу и уже после первой четверти вела с разницей в 7 очков — 21:14. К большому перерыву преимущество хозяев стало уже двузначным — 47:35. Во второй половине матча кардинально ничего не поменялось, «Химки» продолжали оказывать давление на оборону «Астаны» и наращивали преимущество, оформляя победы в каждой из четвертей. Благодаря этому российская команда добыла победу с разгромным счётом — 94:64, а счёт в серии плей-офф стал 2-0.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 19 баллов. У «Астаны» 15 баллов набрал Стивен Холт.

Единая лига ВТБ
07 мая 2019, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
94 : 64
(21:14, 26:21, 26:15, 21:14)
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Химки: Швед, Тимма, Крокер, Вяльцев, Зайцев, Маркович, Моня, Губанов, Зубков, Дженкинс, Томас, Микки
Астана: Холт, Клеммонс, Мурзагалиев, Дженкинс, Ергали, Жигулин, О'Брайен, Гаврилов, Марчук, Хортон, Майдекин, Гросселл

Третий матч серии состоится в Нур-Султане и пройдёт 10 мая.

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