«Химки» снова разгромили «Астану» и повели в серии — 2-0, Швед набрал 19 очков

«Химки» на домашней арене добыли победу над «Астаной» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Команда Куртинайтиса сразу же захватила инициативу и уже после первой четверти вела с разницей в 7 очков — 21:14. К большому перерыву преимущество хозяев стало уже двузначным — 47:35. Во второй половине матча кардинально ничего не поменялось, «Химки» продолжали оказывать давление на оборону «Астаны» и наращивали преимущество, оформляя победы в каждой из четвертей. Благодаря этому российская команда добыла победу с разгромным счётом — 94:64, а счёт в серии плей-офф стал 2-0.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 19 баллов. У «Астаны» 15 баллов набрал Стивен Холт.

Третий матч серии состоится в Нур-Султане и пройдёт 10 мая.