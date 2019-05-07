Куртинайтис: рад тому, в каком стиле «Химки» обыграли «Астану»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы своей команды во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ над «Астаной» (94:64), отметив уровень выступления подопечных.

«Рад победе и особенно тому, в каком стиле мы выиграли. Рад за игроков, ведь тренеру всегда приятно, когда ребята борются все сорок минут, независимо от результата. Были хорошие отрывки, были не очень, особенно сначала, но мы боролись и все, кто выходил со скамейки, сыграли в полную силу. Я доволен тем, как команда сейчас играет. Также хочу поблагодарить зрителей, которые хорошо болели. Мы всегда слышим их, сегодня поддержка была отличной», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».