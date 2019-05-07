Тренер «Астаны» Райкович прокомментировал крупное поражение от «Химок»

Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович поделился впечатлениями от поражения команды во втором четвертьфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками» (64:94). По словам специалиста, неудача объясняется объективными факторами.

«Поздравляю «Химки», сегодня они были лучше. У них более глубокая ротация и игроки выше классом, поэтому они доминировали. Мы старались, задействовали больше игроков, чем в первом матче, чтобы быть свежее, но объективно у нас нет такого качества, как у «Химок».

Думаю, сейчас они играют процентов на 80–90 от своей реальной силы и если продолжат выступать так же, то будут одними из фаворитов на победу в Лиге ВТБ. Серия переезжает в Нур-Султан, и мы постараемся победить в первом матче дома», — цитирует специалиста официальный сайт «Химок».

Третий матч серии плей-офф состоится 10 мая в столице Казахстана.