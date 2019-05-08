Мощный данк Леонарда через Эмбиида — в обзоре матча «Торонто» — «Филадельфия»

В пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась победой хозяев — 125:89, 3-2.

Лёгкий форвард «Рэпторс» Кавай Леонард набрал 21 очко, собрал 13 подборов, отдал 4 результативные передачи и совершил 2 перехвата. Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид записал в актив 13 очков, 6 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот.

Видеообзор игры «Торонто» — «Филадельфия» можно посмотреть на «Чемпионате».

Шестой матч серии «Сиксерс» и «Рэпторс» проведут в Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» 10 мая, начало — в 3:00 мск.

Турнирная сетка плей-офф НБА доступна на «Чемпионате».