«Панатинаикос» снялся с чемпионата Греции в знак протеста

Греческий «Панатинаикос» принял решение сняться с чемпионата Греции в знак протеста против замены судьи в матче «Олимпиакос» – «Промитеас», сообщает Eurohoops.



Арбитр Панайотис Анастопулос сам отказался работать на матче «Олимпиакос» – «Промитеас» после того, как сотни болельщиков собрались возле его дома и принялись скандировать матерные речёвки в его адрес.



Напомним, что ранее Анастопулос был одним из трёх арбитров, работавших на матче полуфинала Кубка Греции «Олимпиакос» — «Панатинаикос». Тогда «Олимпиакос» не вышел на вторую половину матча из-за претензий к судейству. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции.



После этого в рамках 19-го тура греческой лиги команда отказалась от участия в матче с «Панатинаикосом». В итоге с «Олимпиакоса» было снято шесть очков, команде было засчитано поражение со счётом 0:20.