Ловернь и Датоме не помогут «Фенербахче» в «Финале четырёх» Евролиги

В «Фенербахче» рассказали, что форвард Жоффре Ловернь и защитник Луиджи Датоме не смогут помочь команде в «Финале четырех».



Ловернь не играет с середины февраля из-за повреждения лодыжки, полученного на игре Кубка Турции. Француз набирал 8,5 очка и делал 3,6 подбора в матчах Евролиги в этом сезоне. Датоме же в конце апреля в матче национального чемпионата с «Дарушшафакой» надорвал правую икроножную мышцу. В Евролиге он приносил «Фенеру» 9 очков и 3,6 подбора за игру.



«Мы пытались, как могли, но сейчас стало понятно, что я пропущу «Финал четырех». Это большое разочарование, что после целого сезона работы в такой важный момент я не появлюсь на паркете с моими парнями, которые будут сражаться за нашу главную цель. Но это жизнь, и травмы — часть жизни. Главное — правильно к этому отнестись и не унывать. Чувствую разочарование, но знаю, что парни меня не разочаруют и заставят гордиться, как и было во все наши совместные годы выступлений», — приводит слова Датоме Eurohoops.



Под вопросом остается участие в матчах «Финала четырех» Евролиги центрового Яна Веселы и форварда Николы Калинича. Прямо сейчас они травмированы, и пока непонятно, успеют ли восстановиться за неделю.