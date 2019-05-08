«Олимпиакос» отправил официальный запрос на вступление в Адриатическую лигу

Греческий «Олимпиакос» официальное письмо всем 12 клубам Адриатической лиги, сообщает Eurohoops. По результатам рассмотрения этого письма будет решаться, должна ли греческая команда присоединиться к лиге. Решение будет принято 24 мая 2019 года.



Напомним, «Олимпиакос» не вышел на вторую половину полуфинального матча Кубка Греции с «Панатинаикосом» в феврале из-за претензий к судейству. В дальнейшем руководство клуба заявило, что команда не будет участвовать в матчах Греческой лиги или Кубка Греции, если матч будет обслуживаться только греческими судьями. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции.



В рамках 19-го тура греческой лиги команда отказалась от участия в матче с «Панатинаикосом». В итоге с «Олимпиакоса» было снято шесть очков, команде было засчитано поражение со счётом 0:20.



В минувшие выходные конфликт продолжился — «Панатинаикос» принял решение сняться с чемпионата Греции в знак протеста против замены судьи в матче «Олимпиакос» – «Промитеас».