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Прифтис: в будущем мы должны ещё лучше обороняться

Прифтис: в будущем мы должны ещё лучше обороняться
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу своих подопечных над «Калевом» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы успешно преодолели первый раунд плей-офф. «Калев» — очень хорошая атакующая команда! Если вы посмотрите предыдущие матчи, а также игры по ходу сезона, то вы увидите, что эстонцы могут набрать много очков вне зависимости от того, кто их оппонент. В будущем мы должны еще лучше обороняться, сегодня мы допускали ошибки. Хотел бы отметить, что атмосфера на арене в Таллине было отличной. А мы — идем дальше к нашей цели», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 96:84 (36:27, 28:12, 20:23, 12:22) в пользу казанцев. УНИКС стал первым полуфиналистом турнира.

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