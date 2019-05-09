Прифтис: в будущем мы должны ещё лучше обороняться

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу своих подопечных над «Калевом» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.



«Мы успешно преодолели первый раунд плей-офф. «Калев» — очень хорошая атакующая команда! Если вы посмотрите предыдущие матчи, а также игры по ходу сезона, то вы увидите, что эстонцы могут набрать много очков вне зависимости от того, кто их оппонент. В будущем мы должны еще лучше обороняться, сегодня мы допускали ошибки. Хотел бы отметить, что атмосфера на арене в Таллине было отличной. А мы — идем дальше к нашей цели», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 96:84 (36:27, 28:12, 20:23, 12:22) в пользу казанцев. УНИКС стал первым полуфиналистом турнира.