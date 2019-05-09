Форвард ЦСКА Клайберн вошёл в символическую пятёрку Евролиги

Официальный сайт Евролиги назвал имена спортсменов, которые вошли в символическую пятёрку турнира. В ней нашлось место форварду ЦСКА Уиллу Клайберну. Кроме него в мини-сборную попали защитник «Панатинаикоса» Ник Калатес, защитник «Фенербахче» Костас Слукас, тяжёлый форвард «Фенербахче» Ян Веселы и центровой «Жальгириса» Брендон Дэвис. Символическая пятёрка сезона определяется путём голосования болельщиков и журналистов.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.

Добавим, что Клайберн в нынешнем сезоне Евролиги набирает 13,2 очка, собирает 6,9 подбора и совершает 1,1 передачи в среднем. Рейтинг эффективности игрока составляет 17,5. В ходе регулярного чемпионата ему четырежды удалось оформить дабл-дабл. Однажды он признавался MVP тура.