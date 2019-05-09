ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и оформил себе путёвку в полуфинал. Счёт в серии — 3-0 в пользу ЦСКА.



Московский коллектив с первой четверти по-хозяйски почувствовал себя на паркете в Нижнем Новгороде, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в шесть очков. Во второй четверти ситуация на паркете не изменилась и ЦСКА смог увеличить своё преимущество до 10 очков.



После большого перерыва ЦСКА продолжил наращивать свой отрыв, отыграв ещё девять очков за третью десятиминутку. преимущество ЦСКА перед заключительной четвертью составляло 19 очков. Четвёртый игровой отрезок полностью остался за нижегородцами, однако для победы им этого не хватило. Итоговый счёт встречи — 80:72 (25:19, 20:16, 25:16, 10:21) в пользу ЦСКА.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 21 очко. Уилл Клайберн оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.